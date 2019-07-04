Испания: в аэропорту Фуэртевентуры эвакуировали пассажиров

Четверг, 04 Июль 2019 Испания Испания

Испания: в аэропорту Фуэртевентуры эвакуировали пассажиров

В аэропорту Фуэртевентуры эвакуировали пассажиров самолета из-за сообщения о бомбе.

В аэропорту острова Фуэртевентура после сообщения о бомбе на борту самолета были эвакуированы 180 пассажиров. Сообщения оказалось ложным.

Во вторник вечером в руки службы безопасности аэропорта попала записка с предупреждением о том, что на борту самолета, который должен был вылететь в Сантьяго-де-Компостелу, якобы находится взрывное устройство с глицерином, пишет noticia.ru.

Проверка показала, что никакой бомбы в самолете нет.

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