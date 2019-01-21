Испания: в аэропорту Мадрида ищут хозяина брошенного самолета

Как сообщили в администрации аэропорта, речь идет о модели Mc Donnell Douglas MD87 с регистрационным знаком EC KRV.

По данным Управления воздушного транспорта и аэропортов (Aena), это единственный самолет, брошенный на территории столичного аэропорта.

В случаях когда воздушное судно на протяжении длительного времени находится на территории аэропорта и не совершает вылетов, Aena проводит проверку по реестрам на предмет возможной смены владельца. Также Управление получает данные о последнем хозяине и направляет ему официальное требование о возмещении накопившегося долга за стоянку. В случае если сумма не уплачивается, по установленным правилам запускается процедура взыскания в судебном порядке, пишет noticia.ru.

Если с владельцем не удается связаться, а также в случае его смерти, трижды публикуются объявления об оставленном самолете, а через год после последней публикации он может быть выставлен на продажу на аукционе.