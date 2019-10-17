Испания: в аэропорту Мадрида появились терминалы для возврата НДС

Как говорится в сообщении компании, установленные в «Барахасе» автоматы стали первыми подобными терминалами в мире. Они расположены в терминалах Т1 и Т4.

В Global Blue уверены, что с ними процесс возврата НДС станет гораздо быстрее и удобнее. Туристу нужно будет задержаться у автомата на пару минут перед вылетом в родную страну, пишет noticia.ru.

Пока получить возврат можно только наличными. Но уже со следующего года появится возможность сразу зачислить деньги на карту.