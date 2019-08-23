Испания: в аэропорту Мадрида собрались бастовать сотрудники Iberia

Работники авиакомпании требуют улучшения условий труда.

Ранее забастовки сотрудников Iberia прошли в аэропорту Барселоны. И в связи с тем, что стороны не пришли к соглашению, забастовки продолжатся. Следующие пройдут 24, 25, 30 и 31 августа, пишет noticia.ru.

Кроме того, забастовку запланировали также и работники Iberia в Бильбао. С датой они еще не определились.