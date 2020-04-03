Испания: в Аликанте мужчина открыл стрельбу с балкона

Никто не пострадал. Мужчина задержан.

Как сообщают испанские СМИ, стрелком оказался гражданин Болгарии, который уже много лет живет в Аликанте. Его квартира располагается на четвёртом этаже в здании на улице Marina Baixa, рядом с Бенидормом. В 20:00, когда испанцы дружно выходят на балконы, чтобы поаплодировать медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, мужчина начал стрелять. В общей сложности очевидцы насчитали шесть выстрелов, пишет noticia.ru.