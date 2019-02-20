Испания: в Аликанте наблюдается демографический спад

Период демографического спада совпал с периодом экономического кризиса. Наиболее плачевная ситуация наблюдается в Торревьехе, Дении, Хавее и Ориуэле.

По данным Национального статистического института (INE), в Торревьехе с 2013 года население сократилось на 20%, в Дении – на 15,3%, в Ориуэле – на 12,5%, в Хавее – на 12,2%, пишет noticia.ru.

Во всей провинции Аликанте население уменьшилось более чем на 1,8 млн жителей, что на 5,5% ниже по сравнению с численностью пятью годами ранее и на 2,8% – по сравнению с показателями десятилетней давности.

Как отмечают эксперты из Университета Аликанте, население сократилось в туристической зоне: Дении, Торревьехе, Ориуэле, а также в главных городах внутренней части провинции, таких как Эльда или Алькой. По их мнению, в значительной степени на это повлиял отток иностранцев. Кризис и застой в секторе строительства привели к тому, что многие иммигранты вернулись на родину. Такая тенденция наблюдаестя среди румын, и в меньшей степени – среди южноамериканцев. Выходцы из Северной Африки в большинстве своем предпочитают оставаться в Испании.