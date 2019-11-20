Испания: в Аликанте нашли древнейшие верёвки

Среда, 20 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: в Аликанте нашли древнейшие верёвки

Археологи из Университета Валенсии обнаружили верёвки и фрагменты корзин эпохи палеолита в бухте Санта-Майра в Аликанте.

Находки сделаны в пещере, где когда-то жили древние люди. Учёные обнаружили обрывки верёвок, изготовленных из растений. Это короткие, местами обугленные, отрезки. Однако археологи полагают, что речь идёт о самом древнем в Европе свидетельстве плетеных канатов. Растение, из которого древние люди делали верёвки – ковыль, пишет noticia.ru.

Ранее в этой же пещере были обнаружены шило из оленьего рога и другие инструменты.

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