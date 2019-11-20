Испания: в Аликанте нашли древнейшие верёвки

Находки сделаны в пещере, где когда-то жили древние люди. Учёные обнаружили обрывки верёвок, изготовленных из растений. Это короткие, местами обугленные, отрезки. Однако археологи полагают, что речь идёт о самом древнем в Европе свидетельстве плетеных канатов. Растение, из которого древние люди делали верёвки – ковыль, пишет noticia.ru.

Ранее в этой же пещере были обнаружены шило из оленьего рога и другие инструменты.