Испания: в Аликанте планируют изменить облик побережья

Он объединит пляжи с городскими пространствами.

Как пояснили в мэрии Аликанте, проект предполагает выделение своеобразных «островов» – ключевых зон, которые будут соединены между собой и сформируют единый экологический коридор.

Главным «островом» должен стать район Кабо-де-лас-Уэртас, который выделяется своей историей и пейзажами. Проспект Костабланка планируется превратить в набережную, при этом две полосы в западной части будут сохранены для автомобильного движения, а две других – преобразованы в пешеходную зону и велодорожку.

Авторы идеи получат 40 тысяч евро на разработку соответствующих проектов и проведение необходимых исследований, пишет noticia.ru.

Конкурс был организован мэрией для того, чтобы сформировать единый план для всего побережья Аликанте, поскольку предыдущие меры носили точечный характер.

Жюри оценивало предложения по ряду критериев, включая соразмерность городскому пейзажу, степень вмешательства, архитектурные качества, возможность технического воплощения в жизнь и экономической целесообразности, соответствие принципам устойчивости и доступности.

Власти муниципалитета заверяют, что проект преобразит облик побережья и всего Аликанте.