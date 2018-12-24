Испания: в Аликанте пустили бесплатный рождественский автобус

«Рождественский автобус» (Autobús de la Navidad) будет курсировать по центру города.

Цель проекта заключается в том, чтобы сократить число автомобилей в центре в праздники, предоставив при этом жителям возможность посетить достопримечательности, пишет noticia.ru.

В мэрии призвали горожан «оставить свои автомобили дома» и пользоваться рождественским автобусом. В отделе по транспорту отметили, что это первая в своем роде инициатива, которая, к тому же, позволит побывать на мероприятиях, предусмотренных праздничной программой.

Планируется, что автобус будет ходить каждые 10 минут с 09:00 до 22:30 вплоть до 4 января. Маршрут стартует в начале улицы Рамбла-де-Мендес-Нуньес, с остановками у парка Пантеон-де-и Кихано и на улице Федерико Сото.

В мэрии добавили, что от бульвара Рамбла-де-Мендес-Нуньес можно пройти к площади Пласа-де-Аюнтамьенто, чтобы посмотреть на световое шоу, дальше – на площадь Пласа-де-Торос, где можно посетить домик Санта-Клауса или каток, а после посмотреть на рождественские вертепы и другие развлечения в центре.