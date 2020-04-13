Испания: в Аликанте резко участились случаи нарушения карантина

За месяц сотрудники полиции выписали более 2 тысяч штрафов. В период Страстной недели, когда испанцы традиционно выбираются на отдых, число нарушений удвоилось.

Так, в субботу в районе Кабо-де-лас-Уэртас был задержан 31-летний мужчина, который пошёл купаться в море, не выдержав домашнего заточения, пишет noticia.ru.

Утром того же дня на пляже Сан-Хуан полицейские остановили женщину, которая заявила, что «ей просто необходимо смотреть на море».

А в урбанизации Гуардамар-де-Сегура агенты Гражданской гвардии прервали пикник, который устроили семь человек в возрасте от 19 до 32 лет. Они отмечали день рожденья: жарили мясо и выпивали.