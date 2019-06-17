Испания: в Аликанте три туриста заразились вирусом Чикунгунья

Понедельник, 17 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: в Аликанте три туриста заразились вирусом Чикунгунья

Министерство здравоохранения подтвердило факт заражения вирусом Чикунгунья у трех туристов из Исландии, которые отдыхали в Аликанте в период с 17 по 31 мая.

Речь идет о членах одной семьи. Заболела 37-летняя женщина, ее сестра и 5-летний сын. Распространителем этого вируса является комар, пишет noticia.ru.

При вирусе Чикунгунья характерна температура до 40 градусов, боли в суставах, головная и мышечная боль, тошнота, сыпь и общий упадок сил. Прогноз при этом заболевании в целом благоприятный, но у пожилых людей могут быть осложнения вплоть до летального исхода.

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