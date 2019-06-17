Испания: в Аликанте три туриста заразились вирусом Чикунгунья

Речь идет о членах одной семьи. Заболела 37-летняя женщина, ее сестра и 5-летний сын. Распространителем этого вируса является комар, пишет noticia.ru.

При вирусе Чикунгунья характерна температура до 40 градусов, боли в суставах, головная и мышечная боль, тошнота, сыпь и общий упадок сил. Прогноз при этом заболевании в целом благоприятный, но у пожилых людей могут быть осложнения вплоть до летального исхода.