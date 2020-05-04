Испания: в Аликанте задержан бывший депутат Госдумы

Об этом сообщает Гражданская гвардия, отмечая, что мужчина поселился в небольшом муниципалитете в Аликанте, где занялся инвестициями в недвижимость.

Имя депутата официально не называется, но, по данным газеты El Mundo, на которую ссылается РИА Новости, задержанный — бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга. По сведениям издания, Мурга запросил в Испании убежище, однако решения о его предоставлении пока не было принято. Как сообщили источники газеты, оно, скорее всего, было бы отрицательным, пишет noticia.ru.

Мужчина был объявлен в розыск Россией через Интерпол по обвинениям в хищениях государственных средств, следует из сообщения Гражданской гвардии. Эти средства выделялись на проведение конкурса на некий проект, "который так и не был осуществлен".

Арест проведен в провинции Аликанте. Как сообщает ведомство, помимо депутатского кресла, задержанный в прошлом "занимал пост заместителя председателя правительства одного из важных российских регионов".

Как сообщают правоохранительные органы, мужчина скрывался в небольшом муниципалитете в провинции Аликанте, при этом вел дорогой образ жизни и занимался инвестициями в недвижимость.

Решение о его экстрадиции в Россию должен принять Национальный суд Испании.

В январе 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края, экс-министра экономического развития региона Андрея Мурги по подозрению в мошенничестве на сумму 3,5 миллиона рублей при разработке сайта для продвижения региональных товаропроизводителей.

В июне 2019-го он был объявлен в международный розыск.