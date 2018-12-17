Испания: в Альмерии ищут убийцу дельфинов

Понедельник, 17 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: в Альмерии ищут убийцу дельфинов

В Рокетас-дель-Мар (Альмерия) на берегу было найдено тело дельфина с многочисленными ранами и вырезанном на боку именем «Хуан».

В экстренной службе 112 рассказали, что сообщение о дельфине на пляже поступило около 20:45 14 декабря.

В организации Equinac, занимающейся спасением животных, подтвердили, что на теле животного были раны и порезы, причем они были сделаны не на пляже, а в море, и позже дельфина прибило к берегу, пишет noticia.ru.

Как сообщает издание 20 minutos со ссылкой на источники в Гражданской гвардии, морское подразделение этого корпуса на протяжении нескольких месяцев ведет расследование, после того как было найдено несколько мертвых дельфинов.

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