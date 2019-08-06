Испания: в Альмерии открылась пещера с огромными кристаллами

Вторник, 06 Август 2019 Испания Испания

Испания: в Альмерии открылась пещера с огромными кристаллами

Пещера La Geoda gigante de Pulpí в Альмерии теперь открыта для туристов.

Взрослых пускают за 22 евро, а детей - за 10.

Это уникальный объект, говорят эксперты. В пещере можно увидеть гигантские кристаллы, некоторые из которых достигают двух метров.  При этом размеры самой пещеры - 8 метров в длину и два метра в высоту. А весь комплекс пещер, по которым проведут туристов, занимает около 500 метров. В некоторых местах высота достигает 40 метров, пишет noticia.ru.

Туристов водят группами по 12 человек в сопровождении гида.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья