Испания: в Альмерии открылась пещера с огромными кристаллами

Взрослых пускают за 22 евро, а детей - за 10.

Это уникальный объект, говорят эксперты. В пещере можно увидеть гигантские кристаллы, некоторые из которых достигают двух метров. При этом размеры самой пещеры - 8 метров в длину и два метра в высоту. А весь комплекс пещер, по которым проведут туристов, занимает около 500 метров. В некоторых местах высота достигает 40 метров, пишет noticia.ru.

Туристов водят группами по 12 человек в сопровождении гида.