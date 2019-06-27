Испания: в Андалусии загорелся нефтеперерабатывающий завод

Четверг, 27 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: в Андалусии загорелся нефтеперерабатывающий завод

В районе муниципалитета Сан-Роке в Андалусии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Indorama.

Возгорание произошло на складе, где хранился порошок терафталевой кислоты.

Загорелось более тысячи тонн легковоспламеняемых материалов, сообщает информационное агентство EFE. Над городом появилось черное облако. По словам специалистов, угрозы токсического отравления нет, но экологическая опасность сохраняется, пишет noticia.ru.

По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении пожара участвовали более 70 пожарных и около 120 сотрудников правоохранительных органов.

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