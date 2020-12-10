Испания: в аптеках появились тесты для самодиагностики на коронавирус

Как передает EFE, пока приобрести их можно только по рецепту от врача.

Для проведения анализа необходимо всего лишь капнуть кровью на специальную полоску. Через 10 минут станет ясно, есть ли в организме человека антитела к коронавирусу. По утверждению производителя, тесты имеют 90-процентную точность.

Как отметили в министерстве здравоохранения пиренейского королевства, данные тесты, разработанные в Испании, уже получили одобрение регулирующих органов Евросоюза и могут продаваться в любой точке ЕС. Однако в минздраве напоминают, что результаты таких анализов не будут приниматься врачами, для их подтверждения придется пройти стандартный тест ПЦР.