Испания: в Авиле на пост мэра претендует женщина-убийца

В их числе оказалась Пилар Баэса, которая претендует на должность мэра Авилы. Она имеет сомнительную репутацию: издание El Español выяснило, что Баэса была приговорена к 30 годам лишения свободы за убийство.

События произошли в 1985 году в муниципалитете Леганес (Мадрид).

Предположительно летом того года Баэса была изнасилована другом своего молодого человека. Вместе со своим возлюбленным и еще одним приятелем они решили отомстить: вывезли насильника на пустырь и застрелили. Тело убитого было найдено лишь через несколько месяцев, зимой того же года, пишет noticia.ru.

Баэсу приговорили к тюремному заключению за то, что она снабдила своего молодого человека оружием для совершения преступления. El Español сообщает, что в заключении судмедэкспертов фигурирует описание ее личности как «манипулируемой, с невротическими чертами и низким уровнем интеллектуальной дееспособности».

Баэса отбыла не полный срок и вышла из тюрьмы семь лет спустя, в 1992 году. После этого она начала «новую жизнь» в Авиле, где открыла тренажерный зал. В 2012 году она присоединилась к гражданской Платформе пострадавших от мошенничества с привилегированными акциями, а в 2014 году вступила в партию Podemos. В феврале прошлого года она победила на внутрипартийных выборах и стала кандидатом на пост мэра Авилы.

По информации издания, региональному руководству партии в Кастилии и Леоне было известно о прошлом политика.