Испания: в автобусах Валенсии ввели проездные для собак

Понедельник, 25 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: в автобусах Валенсии ввели проездные для собак

В Валенсии домашних животных будут пускать в городские автобусы по специальным удостоверениям, которые называются EMT Mascota.

На документе обязательно должна быть фотография питомца. А вес четвероногого пассажира не должен превышать 15 килограммов. Кроме того, собака (или кошка) должна быть с чипом, либо находиться в переносном контейнере или сумке. Причем размеры последнего должны быть не больше, чем 45x35x25. Занимать сиденья животным не разрешается, пишет noticia.ru.

Новые правила вступили в силу 22 ноября. Оформить проездной можно в офисе EMT, заплатив 5 евро. Нововведение не касается собак-поводырей, для которых действуют прежние правила.

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