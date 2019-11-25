Испания: в автобусах Валенсии ввели проездные для собак

На документе обязательно должна быть фотография питомца. А вес четвероногого пассажира не должен превышать 15 килограммов. Кроме того, собака (или кошка) должна быть с чипом, либо находиться в переносном контейнере или сумке. Причем размеры последнего должны быть не больше, чем 45x35x25. Занимать сиденья животным не разрешается, пишет noticia.ru.

Новые правила вступили в силу 22 ноября. Оформить проездной можно в офисе EMT, заплатив 5 евро. Нововведение не касается собак-поводырей, для которых действуют прежние правила.