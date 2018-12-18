Испания: в Бадахосе создали огромный рождественский вертеп

Вторник, 18 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: в Бадахосе создали огромный рождественский вертеп

В Бодональ-де-ла-Сьерра (Бадахос) создали масштабный рождественский вертеп и рассчитывают, что его посетят в этом сезоне 25 тысяч человек.

Вертепная композиция разместилась в здании кинотеатра на площади 300 квадратных метров. Монументальный вертеп открыли на прошлой неделе, а простоит он до конца рождественского сезона, пишет noticia.ru.

Над композицией работала ассоциация вертепщиков в сотрудничестве с мэрией Бодоналя, церковным приходом и представительством правительства  в Бадахосе. Создатели наполнили библейскими сюжетами вестибюль здания, кинозал и сцену.

Вертеп изобилует деталями, которые можно рассмотреть, даже заглянув в окна домиков и мастерских. Вертеп, к тому же, оборудован иллюминацией, звуком, водопадами и движущимися фигурками. Одна из особенностей этого года – замок короля Ирода под «звёздным небом» в окружении далеких городов.

Традиционный рождественский вертеп является главной достопримечательностей городка, население которого составляет около тысячи человек. В нынешнем сезоне даже установили специальный счётчик, который будет показывать число посетителей.

Вход на выставку бесплатный, но принимаются пожертвования, которые будут направлены на обновление материалов и фигур.

Вертеп открыт для посетителей с понедельника по пятницу.

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