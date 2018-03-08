Испания: в баре Саламанки детей объявили персонами нон-грата

Четверг, 08 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в баре Саламанки детей объявили персонами нон-грата

Бар Livingstone в Саламанке «прославился» на всю Испанию своим отношением к детям младшего возраста, разработав для них целый свод правил поведения.

Эти правила, больше напоминающие тюремные, были представлены на всеобщее обозрение в виде объявления на двери заведения, причем если посетители по каким-то причинам его не замечали, то получали копию уже непосредственно из рук в руки.

В документе, составленном администрацией этого заведения, содержался целый ряд настоятельных рекомендаций для посетителей с маленькими детьми. В частности, последние должны были всегда находиться рядом со своими родителями, не играть ни в какие игрушки, за исключением мобильных телефонов или игровых приставок, не кричать, не плакать и не шуметь, а если такое «несчастье» все-таки случилось, то малышей нужно было вывести из бара и удерживать снаружи до тех пор, пока они не успокоятся. Кроме того, под запрет попало переодевание в любом месте, кроме туалета, перемещение детей по заведению в темпе быстрее «строевого шага», а также любой шум, производимый ими во время пребывания в стенах бара.

Реакция на такое нововведение не заставила себя долго ждать, и уже на следующий день разгорелись дебаты между сторонниками и противниками введения столь строгих норм поведения для детей. Газета Tribuna Salamanca провела опрос общественного мнения, по итогам которого только 23% респондентов выступили с резкой критикой этих драконовских мер, тогда как 75% посчитали их вполне адекватными в плане уважения к посетителям, пришедшим в бар, чтобы насладиться тишиной и покоем, пишет espanarusa.com.

Тем не менее уже на следующий день представители руководства бара не только сняли это весьма спорное по содержанию объявление с входной двери, но и принесли свои извинения всем, кто почувствовал себя оскорбленным. Как оказалось, у хозяина бара есть трое маленьких детей, в компании которых он довольно часто появляется на публике.

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