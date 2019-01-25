Испания: в Барселоне богатые люди живут на 11 лет дольше, чем бедные

Его результаты указывают на то, что уровень доходов является значимым фактором и богатые живут дольше бедных.

Разница в продолжительности жизни объясняется тем, что люди с высоким уровнем доходов могут оплатить более дорогое и качественное лечение. К тому же, как правило, они работают в более благоприятных условиях без чрезмерной физической нагрузки, пишет noticia.ru.

По подсчетам организации, в Барселоне богатые живут в среднем на 11 лет дольше чем бедные, а в Мадриде разница составляет 7 лет.

В докладе делается упор на средний и низший класс, которые больше всего были подвержены кризису. Как отмечает 20 minutos, доходы 617 тысяч семей во время кризиса сократились, и они до сих пор не оправились от его последствий. Число семей, которые в 2018 году не получали никаких доходов, выросло на 16,5 тысяч по сравнению с предыдущим годом. В издании добавляют, что переход из одного социального класса в другой происходит медленно, и бедным семьям требуется четыре поколения для того, чтобы улучшить свое экономическое положение.