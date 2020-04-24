Испания: в Барселоне готовится митинг против карантина

По мнению каталонских активистов, они нарушают «свободу и базовые права граждан». Митинг должен пройти 7 мая, пишет noticia.ru.

Как сообщает La Vanguardia, несмотря на то, что в стране введён режим повышенной готовности и выходить на улицу можно только по уважительной причине, митинг планируется не виртуальный, а традиционный. Участников призывают прийти на площадь Уркинаона в 18:00 и пройтись маршем в память о погибших от COVID-19.

Организаторы приглашают все политические и общественные организации присоединиться к митингу и утверждают, что уже проинформировали Министерство внутренних дел о готовящейся акции.

Организаторы марша считают, что жертвы коронавируса умерли из-за «множества недостатков, продемонстрированных системой и испанским правительством».

Плакатов с лозунгами не будет. Активисты ограничатся флагом Испании с траурной ленточкой. Все участники наденут медицинские маски, перчатки и будут соблюдать «рекомендованную» дистанцию.