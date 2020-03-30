Испания: в Барселоне набирает популярность балконный фитнес

Понедельник, 30 Март 2020 Испания Испания

Испания: в Барселоне набирает популярность балконный фитнес

Власти Барселоны запустили кампанию по продвижению домашнего фитнеса во время карантина.

На 12 апреля намечена всеобщая тренировка на балконах каталонской столицы.

К домашним тренировкам привлекают людей всех возрастов. Разрабатываются отдельные программы для пенсионеров и семей. Об этом рассказал Давид Эскуде, отвечающий в городском совете за спорт. Местное телевидение будет ежедневно в 10:00 транслировать программу, напоминающую утреннюю гимнастику на советском ТВ. Фитнес-центры берутся тренировать каталонцев через платформу Decidim.Barcelona, пишет noticia.ru.

Кроме того, Барселонский институт спорта запустил проект специально для медицинских работников. Для них разработаны упражнения, помогающие расслабиться и размяться в течение тяжёлого рабочего дня.

Давид Эскуде призвал всех спортсменов принять участие 12 апреля в мероприятии Fitness Day. Каждый должен выйти на свой балкон и выполнить комплекс базовых упражнений. Это займёт всего 10-15 минут.

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