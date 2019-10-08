Испания: в Барселоне начались тесты Pirelli

Вторник, 08 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: в Барселоне начались тесты Pirelli

В понедельник в испанской Барселоне начались двухдневные тесты прототипов шин Pirelli образца 2020 года.

В работе на трассе участвуют две команды – Red Bull Racing с Александером Элбоном и Ferrari с Себастьяном Феттелем. Завтра к ним присоединится Эстебан Окон на Mercedes, пишет f1news.ru.

Кроме того, сегодня и завтра в Барселоне пройдут тесты 18-дюймовых шин для Формулы 2. В Барселоне сегодня комфортная погода для проведения тестов – небольшая облачность и +23С, без осадков.

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