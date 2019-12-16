Испания: в Барселоне неизвестный насмерть сбил пенсионерку

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: в Барселоне неизвестный насмерть сбил пенсионерку

В Барселоне электросамокатчик врезался на высокой скорости в пожилую женщину, которая скончалась через несколько дней в больнице.

Об этом сообщает El Periodico.

82-летняя Жозефа Монтойя не успела увернуться от самоката на перекрёстке улиц Карме и Хоаким Коста в районе Раваль. Она была госпитализирована. Врачи боролись за её жизнь, но через три дня пенсионерка скончалась, пишет noticia.ru.

В полиции заявили, что разбираются в случившемся. Несмотря на то, что столкновение стало причиной летального исхода, сотрудники правоохранительных органов до конца не уверены, что именно человек на самокате спровоцировал ДТП.

«Мы знаем только, что самокат был взят на прокат… Мы не знаем даже, кто тут виноват», - заявили в полиции.

Это не первый подобный случай в Испании. В 2018 году жертвой электросамокатчика стала 90-летняя жительница Эсплугес-де-Льобрегат (Барселона).

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