Испания: в Барселоне новогодняя ночь превратится в «ночь искусств»

На выбор предлагаются большой зал для проведения торжеств Gran Saló Gaudi, где помимо ужина пройдет праздничное представление и зажигательная вечеринка, ресторан с изысканной кухней и двумя звездами Мишлен Enoteca Paco Pérez или ресторан для празднования в семейном кругу Arola.

Ужин в Enoteca Paco Pérez – это высокая кухня, неожиданные сочетания вкусов и высококлассное винное сопровождение. Стоимость – 495 евро для одного гостя, включая напитки и посещение праздничной вечеринки в Gran Saló Gaudí, пишет euromag.ru.

Ужин в ресторане Arola идеально подойдет для семейного торжества. Здесь ждут как взрослых, так и маленьких гостей отеля. А перед тем, как часы пробьют полночь, по испанской традиции, гостям будет предложен обязательный новогодний атрибут - виноград, который необходимо успеть съесть, отсчитывая последние секунды уходящего года – 12 виноградин за 12 секунд.

Самое грандиозное празднование пройдет в Gran Saló Gaudí – зале торжеств, где гости смогут принять участие в настоящем шоу искусств. Вечер начнется с коктейля, после которого последует праздничный ужин. После того, как часы пробьют 12, гости приглашаются на танцевальную вечеринку под аккомпанемент оркестра. Дресс-код – вечерние платья для женщин и черные костюмы для мужчин. Стоимость – 350 евро для одного гостя.