Испания: в Барселоне ограбили посла Афганистана

По данным испанских СМИ, ограбление произошло поздно вечером. Посла окружили молодые люди и отняли у него часы, которые оцениваются в 17 тыс. евро. Кроме того, сообщается, что посол при ограблении повредил ногу.

Ранее в Барселоне был задержан выходец из Румынии, который, пугая туристов разгулом преступности, навязывал им услуги частной охраны. При этом сам мошенник отсидел за торговлю наркотиками, но представлялся бывшим полицейским, пишет noticia.ru.