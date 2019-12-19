Испания: в Барселоне около 20 человек пострадали при пожаре

Девять человек получили легкие травмы, четыре средней степени тяжести, один тяжелые, остальные были выписаны на месте, говорится в сообщении службы в Twitter.

На месте работают двенадцать пожарных расчетов. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов, дым распространился на соседние улицы, многие улицы в районе инцидента перекрыты, пишет РИА Новости.