Испания: в Барселоне открылась большая велостоянка на ЖД-станции

Вторник, 11 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: в Барселоне открылась большая велостоянка на ЖД-станции

Власти Барселоны развивают транспортную инфраструктуру, которая поможет отказаться от автомобилей и перейти на экологически чистые виды транспорта.

Одним из важных шагов в этом направлении стало открытие на прошлой неделе большой стоянки для велосипедов на железнодорожной станции Rodalies de Gavà.

Парковка называется Bicibox и вмещает 100 велосипедов. Она крытая и охраняемая, пишет noticia.ru.

Ее установили за счет уменьшения площади автомобильной парковки. Парковка бесплатная. Она оборудована камерами хранения и розетками для зарядки электровелосипедов и самокатов.

Теперь можно без машины добраться практически в любую точку региона, пользуясь только своим велосипедом и поездами. В рабочие дни велосипед можно оставить максимум на 48 часов. А в выходные - на 72 часа.

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