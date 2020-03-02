Испания: в Барселоне открылась большая выставка Бэнкси
В Барселоне открылась выставка «Мир Бэнкси», где представлено более 100 работ знаменитого британского художника стрит-арта в натуральную величину.
Большая часть этих работ больше не существует. Эти граффити были уничтожены или украдены. На выставке представлены их точные копии.
Чтобы посетители полностью погрузились в атмосферу стрит-арта, на выставке включают звуки улицы: полицеские сирены, шум дорожного движения и т.д.
Все 10 художников, которые создавали эти копии, решили последовать примеру Бэнкси и сохранили свою анонимность, пишет noticia.ru.
Выставка проходит в центре Espacio Trafalgar.