Испания: в Барселоне открылась большая выставка Бэнкси

Большая часть этих работ больше не существует. Эти граффити были уничтожены или украдены. На выставке представлены их точные копии.

Чтобы посетители полностью погрузились в атмосферу стрит-арта, на выставке включают звуки улицы: полицеские сирены, шум дорожного движения и т.д.

Все 10 художников, которые создавали эти копии, решили последовать примеру Бэнкси и сохранили свою анонимность, пишет noticia.ru.

Выставка проходит в центре Espacio Trafalgar.