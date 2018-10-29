Испания: в Барселоне открылась лаборатория 5G-технологий

Создание этого пространства в каталонской столице также предполагает поддержку и кураторство исследовательских проектов, связанных с 5G-технологиями, предоставление технической поддержки и обеспечение передачи знаний для успешной реализации проектов. В лаборатории будет проводиться обучение по некоторым технологиям, таким как LTEM или NB-IoT, пишет noticia.ru.

Thinx-5G-Barcelona представляет собой совместный проект государственных и частных организаций, созданный при поддержке муниципальных властей, предпринимательского и исследовательского сектора и правительства Каталонии.

Первой компанией, опробовавшей новую инфраструктуру, стала EnGiDi, которая протестировала свое устройство, созданное для повышения безопасности работников на крупных проектах и осуществляющее мониторинг их положения в реальном времени.