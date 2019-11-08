Испания: в Барселоне открылся магазин Käthe Wohlfahrt

Магазины этой сети можно найти в Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, и США. Теперь пришло время Барселоны. Рождественские украшения всех видов и размеров ручной работы собраны в волшебном мире магазина, который открылся 6 ноября в Готическом квартале по адресу Carrer dels Banys Nous, 15. Компания Käthe Wohlfahrt выбрала именно Барселону как место для открытия своего первого магазина в Испании, благодаря особому рождественскому духу и большому количеству иностранных гостей, которые посещают столицу Каталонии в эти праздничные дни. Магазин занимает около 300 квадратных метров и делится на несколько специализированных отделов, из которых трудно уйти с пустыми руками, пишет espanarusa.com.

В Käthe Wohlfahrt традиционные рождественские объекты сочетаются с современными предметами праздничного дизайна. Одним из самых известных предметов магазина является музыкальная шкатулка бренда Käthe Wohlfahrt, потому что именно со шкатулки, которую создатели сети Кете и Вильгельм искали в качестве подарка для своих американских друзей, и возникла идея создания такого магазина. Она погружает своих хозяев в мир рождественской песни «Тихая ночь» композитора Франца Ксавьера Грубера. В магазине можно найти украшения из разных материалов, таких как стекло, дерево, олово, латунь и пластик. Про главный символ Рождества и Нового года здесь тоже не забывают. Пластиковые ели из качественных материалов разных размеров, с декоративным снегом и без, со светодиодной иллюминацией и множеством сюрпризов ждут своих новых хозяев.

Рождественский белен является важным атрибутом праздника в Испании, поэтому в Барселоне представлено множество видов беленов, рассказывающих историю рождения Иисуса. Их можно дополнить иллюминацией или свечами. При желании можно собрать собственный белен, выбрав понравившиеся фигурки и декорации. Здесь также представлены праздничные товары, которые тесно связаны с каталонской культурой и традициями. Среди них предметы в стиле Антонио Гауди, игрушечные черно-желтые такси, традиционные каганеры, статуэтки Чёрной Девы Монсерратской.