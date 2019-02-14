Испания: в Барселоне открылся первый супермаркет для фриков

Четверг, 14 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: в Барселоне открылся первый супермаркет для фриков

В Барселоне появился новый магазин для фанатов фрик-субкультуры.

В Super Friki Market продаются многочисленные продукты, связанные с популярными киновселенными и анимэ.

Супермаркет открылся в торговом пассаже Galeries Maldà по соседству с другими магазинами, торгующими атрибутикой фэнтези и анимэ, что превратило галерею в место встречи фандомов.

Как подчёркивают в администрации, в новом супермаркете предлагаются товары, которых не найти в обычных магазинах. Торговая точка входит в состав Reino de Juguetes. При этом отмечается, что идею открыть супермаркет подали сами клиенты, пишет noticia.ru.

В распоряжении клиентов Super Friki Market есть терраса, где они могут выпить своё сливочное пиво, вино из слёз единорога или валирийский ликёр. Также в магазине продаётся синее вино, кава со съедобным золотом, кока-кола с разными вкусами и японская газировка рамунэ со стеклянным шариком внутри. Ассортимент включает множество японских продуктов, таких как, например, рисовые сладости моти, а также мюсли Super Mario, шоколадное печенье Shin-chan или плитки шоколада Willy Wonka с золотым билетом внутри.

Интерьер также постарались оформить в стиле «каваии», использовав пастельные тона и изображения персонажей на стенах.

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