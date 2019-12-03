Испания: в Барселоне открывается гибрид банка и коворкинга

Экспериментальное отделение находится на проспекте Диагональ, 550. Оно больше напоминает классический коворкинг с рабочими зонами, переговорными, Интернетом. С одним лишь отличием: здесь представлен почти весь спектр банковских услуг. К услугам посетителей - самые современные банкоматы и терминалы, где можно связаться с сотрудником банка и провести необходимые операции, пишет noticia.ru.

Такая модель нова для Испании, но уже успешно используется в Чили, Аргентине, Португалии, Великобритании и Польше.