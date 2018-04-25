Испания: в Барселоне отпраздновали День Георгия Победоносца

Среда, 25 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Барселоне отпраздновали День Георгия Победоносца

В Барселоне 23 апреля отметили двойной праздник: День книги и День святого Георгия Победоносца.

Город наводнили книги и розы традиционного красного цвета. С самого утра по всему городу открылось почти 4 тысячи дополнительных уличных точек с цветами, еще тысяча - с книгами. Нововведением этого года стало то, что на некоторых улицах в этих целях частично перекрыли дорожное движение, пишет noticia.ru.

Книжные магазины представили новинки и бестселлеры, а в киосках, установленных на улицах, в том числе на бульваре Рамбла, организовали тематические выставки.

Одним из центров праздника стала площадь Каталонии, где Òmnium Cultural организовал акцию в поддержку политических заключенных, выставив кадки с желтыми розами и лозунги, призывающие к их освобождению.

Во Дворце Вице-королевы в центре Рамблы  прошел традиционный завтрак с писателями, издателями и владельцами книжных магазинов. На мероприятии выступила мэр Барселоны Ада Колау, которая поздравила жителей каталонской столицы с праздником и, воспользовавшись случаем, вспомнила о председателе организации Òmnium Cultural Жорди Куишаре, который находится в тюрьме.

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