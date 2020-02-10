Испания: в Барселоне побит температурный рекорд для февраля

Понедельник, 10 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: в Барселоне побит температурный рекорд для февраля

Метеорологи зафиксировали температурный рекорд в Барселоне.

Как сообщает La Vanguardia со ссылкой на Обсерваторию Фабра, в понедельник, 3 февраля, в каталонской столице столбики термометров перевалили за 20 градусов и в определённый момент достигли 22,4 градуса по Цельсию. Это максимальная температура для этого месяца с 1914 года, пишет noticia.ru.

В некоторых районах провинции и в пиренейских долинах в понедельник воздух прогрелся и вовсе до 25 градусов.

Предыдущий рекорд в Барселоне был установлен 22 февраля прошлого года и тогда температура воздуха составила 22,2 градуса.

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