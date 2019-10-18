Испания: в Барселоне полицейских забросали туалетной бумагой

Об этом сообщает телерадиокомпания RTVE.

Кроме того, протестующие бросали в полицейских камни, банки, бутылки и другие предметы. Стычки с правоохранителями произошли возле здания совета внутренних дел Каталонии, пишет regnum.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для массовых протестных акций в Каталонии стал приговор 12 политикам, причастным к организации референдума о независимости автономного сообщества от Мадрида. Девять из них получили тюремные сроки.