Испания: в Барселоне полицейских забросали туалетной бумагой
Сторонники независимости Каталонии использовали в акциях протеста туалетную бумагу, забросав ею стражей порядка.
Об этом сообщает телерадиокомпания RTVE.
Кроме того, протестующие бросали в полицейских камни, банки, бутылки и другие предметы. Стычки с правоохранителями произошли возле здания совета внутренних дел Каталонии, пишет regnum.ru.
Как сообщало ИА REGNUM, поводом для массовых протестных акций в Каталонии стал приговор 12 политикам, причастным к организации референдума о независимости автономного сообщества от Мадрида. Девять из них получили тюремные сроки.