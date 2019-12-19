Испания: в Барселоне появились граффити с поцелуем Рамоса и Пике

Четверг, 19 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: в Барселоне появились граффити с поцелуем Рамоса и Пике

Граффити с изображением целующихся футболистов Жерара Пике и Серхио Рамоса нарисовали в Барселоне.

Об этом пишет Associated Press.

Граффити появились на проспекте Пасео-де-Грасия, их автором выступил уличный художник из Италии, который работает под псевдонимом Tvboy. Свою работу он назвал «Испания, целуй и говори».

Таким образом художник попытался призвать к диалогу правительства Испании и Каталонии, переживающих непростые времена в связи с политическим конфликтом из-за требований автономии со стороны каталонцев, пишет «Газета.ру». Ранее он уже рисовал целующихся футболистов. В прошлый раз это были Лионель Месси и Криштиану Роналду, пишет iz.ru.

Матч «Реал»–«Барселона» пройдет 18 декабря на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Отмечается, что игру должны были провести еще 26 октября, но из-за протестов в Барселоне и других городах Испании матч перенесли. В октябре протестующие вышли на улицы из-за обвинительных приговоров, которые Верховный суд Испании вынес девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году, напоминает телеканал «360».

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