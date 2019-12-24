Испания: в Барселоне проходит выставка фигур Лего

На территории площадью 2000 м² находятся 12 тематических зон и более 100 фантастических реконструкций, сделанных из 7 миллионов деталей. Среди экспонатов выделяется тот, который посвящен Титанику и построен из полумиллиона деталей. Он достигает 11 метров в длину и почти 3 метра в высоту. Самое любопытное, что макет был создан с учетом мельчайших деталей, поэтому помимо восхищения размерами корабля, посетители могут еще и рассмотреть его интерьер. Любителей комиксов порадует 7-ми метровый Бэтмобиль, созданный из 900 000 деталей, пишет espanarusa.com.

В пространстве, посвященном Star Wars, поклонники могут увидеть более 100 моделей, связанных с самой известной в мире сагой. Star Wars District – это обширная коллекция оригинальных фигур самых известных кораблей, а также инсталляции со сценами, персонажами и оружием из популярной саги. Если вам нравится история Хоббита, здесь вы тоже не заскучаете, потому что на выставке представлен макет горы Эребор, который в течение года создавался из 120 000 деталей.

В дополнение к классике кино и книг, на выставке есть пространство, где можно изучить историю и географию. Была создана большая интерактивная карта Европы, которая позволяет увидеть границы между странами, их столицами, а также познакомить посетителей с разнообразием национальных флагов и символик. Высадка человека на Луну находит отражение в макете «Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества». Историческое событие отражает также макет, посвященный сносу Берлинской стены. Также на выставке нет недостатка в макетах больших туристических зданий, таких как Тадж-Махал, Сиднейский оперный театр, Лондонский Тауэр или Римский форум.

Для самых маленьких открыта Сказочная комната, а также деревня Смурфиков, стадион Гарри Поттера и пространство героев комиксов. Дети постарше будут рады изучить образовательное пространство, воссоздающее оригинальные модели поездов, станции со всего мира, популярные музыкальные инструменты. Отдельный блок посвящен биологии и анатомии.