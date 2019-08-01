Испания: в Барселоне пройдет большой гала-концерт фламенко

Четверг, 01 Август 2019 Испания Испания

Испания: в Барселоне пройдет большой гала-концерт фламенко

Во Дворце каталонской музыки (который сам по себе - произведение искусства) 2 августа пройдет гала-концерт фламенко.

Новое поколение лучших исполнителей представит произведения в самых разных жанрах: булерия, фестеро, солеа, танго, фаррука и т.д. Это прекрасная возможность за полтора часа прочувствовать фламенко во всем многообразии, пишет noticia.ru.

Дворец каталонской музыки построен в начале прошлого столетия в стиле модернизм и считается одним из самых красивых в мире. Находится в центре Барселоны, в Готическом квартале. Входит в список объектов Достояния человечества ЮНЕСКО.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья