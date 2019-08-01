Испания: в Барселоне пройдет большой гала-концерт фламенко

Новое поколение лучших исполнителей представит произведения в самых разных жанрах: булерия, фестеро, солеа, танго, фаррука и т.д. Это прекрасная возможность за полтора часа прочувствовать фламенко во всем многообразии, пишет noticia.ru.

Дворец каталонской музыки построен в начале прошлого столетия в стиле модернизм и считается одним из самых красивых в мире. Находится в центре Барселоны, в Готическом квартале. Входит в список объектов Достояния человечества ЮНЕСКО.