Испания: в Барселоне пройдет гастрономический фестиваль

Фестиваль состоит из четырех гастрономических туров: «Тапас-тур», «Дегустационное меню», «Сет-меню в четыре руки» и «Гастрономический эксперимент».

В числе участников – отель Majestic Hotel&Spa Barcelona, пишет euromag.ru.

В рамках первого тура фестиваля гостям будут предложены тапас. В El Bar del Majestic тапас-меню стоит 7 евро, в стоимость включен напиток по выбору: бокал вина Familia Torres, бокал кавы Juvé & Camps, пиво Estrella Damm или кока-кола.