Испания: в Барселоне прошел «медленный марш» грузовиков
Колонны из сотен тягачей проехали утром 18 марта по улицам Барселоны.
Этой акцией, получившей название «медленный марш», водители фур пытались добиться улучшений условий труда.
По оценкам транспортного сектора, в марше приняло участие около 700 автомобилей. Городская гвардия говорит о 500 участниках.
Водители, работающие в порту Барселоны, бастуют с прошлой недели. Они недовольны длительным временем ожидания для прохождения необходимых процедур в терминалах порта и требуют изменить ситуацию и условия работы, пишет noticia.ru.
Чтобы привлечь внимание к проблеме, они решили выехать в центр каталонской столицы. Протест, организованный транспортной ассоциацией Sintraport, начался около 08:00. Под звуки автомобильных гудков тягачи проехали по Пасеч-Колом, Виа-Лайетана, площади Испании и проспекту Паралель. За ходом акции следила Городская гвардия.
Водители планируют продолжать забастовку и дальше.