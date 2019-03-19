Испания: в Барселоне прошел «медленный марш» грузовиков

Этой акцией, получившей название «медленный марш», водители фур пытались добиться улучшений условий труда.

По оценкам транспортного сектора, в марше приняло участие около 700 автомобилей. Городская гвардия говорит о 500 участниках.

Водители, работающие в порту Барселоны, бастуют с прошлой недели. Они недовольны длительным временем ожидания для прохождения необходимых процедур в терминалах порта и требуют изменить ситуацию и условия работы, пишет noticia.ru.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, они решили выехать в центр каталонской столицы. Протест, организованный транспортной ассоциацией Sintraport, начался около 08:00. Под звуки автомобильных гудков тягачи проехали по Пасеч-Колом, Виа-Лайетана, площади Испании и проспекту Паралель. За ходом акции следила Городская гвардия.

Водители планируют продолжать забастовку и дальше.