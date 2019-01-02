Испания: в Барселоне состоялся традиционный рождественский заплыв

Среда, 02 Январь 2019 Испания Испания

Испания: в Барселоне состоялся традиционный рождественский заплыв

430 человек приняли участие в традиционном рождественском заплыве Copa Nadal, состоявшемся утром 25 декабря в Старом порту Барселоны.

Заплыв проводится уже 109 лет подряд. Организатором выступает организация Club Natació Barcelona.

Многие участники для заплыва надели костюмы Санта-Клауса. Другие решили воспользоваться случаем, чтобы выразить поддержку каталонским политзаключенным, нарядившись в цвета флага региона, пишет noticia.ru.

Первый рождественский заплыв в Барселоне состоялся в 1907 году, а в 1928 в нем впервые приняли участие женщины.

Как сообщают организаторы, победителем уже в пятый раз становится пловец из Матаро (Барселона) Гийом Пуйоль.

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