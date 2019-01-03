Испания: в Барселоне трамвай врезался в столб: четверо пострадавших

Трамвай врезался в столб на конечной остановке у железнодорожной станции Sant Adrià. Инцидент произошел 2 января в 08:45.

Больше всех пострадала 41-летняя водитель трамвая, которая оказалась заблокирована внутри кабины. Выбраться ей помогли спасатели. Женщина была доставлена в тяжелом состоянии в больницу Hospital de la Vall d'Hebron с переломом ноги, повреждениями на лице и травмой грудной клетки. Сообщается, что ее состояние стабильно, пишет noticia.ru.

Три пассажирки получили легкие ранения. Двух женщин 45 и 56 лет доставили в больницу Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, еще одна 33-летняя пассажирка добровольно отказалась от медицинской помощи.

На место происшествия прибыло 5 бригад спасателей, а также бригады скорой помощи и местная полиция.

Причины ДТП пока неизвестны, обстоятельства происшествия выясняются. Технические специалисты занимаются оценкой причиненного ущерба.

Транспортный оператор TRAM сообщил, что линия T4 была частично закрыта на несколько часов, трамваи ходили до остановки Glòries. К вечеру движение было восстановлено.