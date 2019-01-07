Испания: в Барселоне улучшат качество воды

С целью улучшения качества системы водоснабжения в Барселоне Женералитат Каталонии и администрация округа Барселона представили в пятницу грандиозный план, согласно которому в течение следующих пяти лет 144 миллиона евро будут инвестированы в обслуживание и улучшение соответствующей инфраструктуры.

Эта сумма в 10 раз больше, чем было затрачено в течение прошлого пятилетнего периода. Проект, подготовленный администрацией округа Барселона, планирует выделение 78 миллионов евро на техническое обслуживание и 66 миллионов – на новые элементы системы водоснабжения. В первую очередь будет обеспечено функционирование семи очистных сооружений и других объектов, улучшающих качество воды, которая поступает в жилые дома и офисы компаний.

Планируется обновление очистных сооружений системы канализации в некоторых районах Барселоны и соседних городских агломераций в соответствии с актуальными экологическими нормами. Также будут обновлены коллекторы, задействованные для переноса воды из канализационной системы в очистные сооружения, пишет espanarusa.com.

Однако не все инвестиции определены детально на пятилетний период. Некоторые из них будут конкретизированы позднее в следующем цикле гидрологического планирования в зависимости от текущего состояния объектов инфраструктуры. В Женералитате акцентируют внимание на адаптации системы водоснабжения и канализации к изменению климатической и экологической ситуации, а также к появлению новых отходов, таких как влажные салфетки.

В администрации заявляют о том, что этот проект станет серьезным прорывом в обеспечении жителей качественной водой, и напоминают, что экологическая ситуация, качество воды и здоровье граждан тесно взаимосвязаны.