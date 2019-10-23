Испания: в Барселоне вновь устроили акцию протеста

Среда, 23 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: в Барселоне вновь устроили акцию протеста

Участники вылили в фонтан жидкое мыло, таким образом они хотят "отмыть улицы от несправедливости".

Новая акция протеста началась во вторник вечером в Барселоне. Организатором митинга являются так называемые комитеты в защиту республики, которые поддерживают независимость Каталонии.

Как передает газета El País, манифестанты собрались на площади Испании. Участники акции вылили в фонтан жидкое мыло и размешали воду с помощью зонтиков. Таким образом демонстранты хотят "отмыть улицы от несправедливости". Собравшиеся также исполнили известную в регионе песню "Столб" (L'Estaca) Льюиса Льяка. Пока инциденты в ходе митинга зафиксированы не были, пишет ТАСС.

Всю прошлую неделю в Каталонии проходили демонстрации, которые заканчивались беспорядками. Манифестации начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на сроки до 13 лет. В результате беспорядков пострадали около 600 человек.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья