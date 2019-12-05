Испания: в Барселоне вводят новые правила аренды жилья

Четверг, 05 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: в Барселоне вводят новые правила аренды жилья

Рынок аренды квартир сталкивается с новыми санкциями со стороны правительства Барселоны.

Появился новый указ, который регулирует туризм. Местные чиновники утверждают, что это новинка должна стать выгодной для отелей Барселоны. Согласно нынешнему законодательству, в доме у частного владельца имеют право остановиться не более 4 туристов.

При этом хозяин жилья, которое сдается в аренду, должен быть его владельцем или арендаторам. В случае с арендой, должны быть документы от владельца. Дом должен быть меблированным и находиться в нормальных гигиенических условиях.

Прокомментировали нововведение местные чиновники. По словам Октави Боно, речь идет исключительно об упорядочивании характеристик каждой квартиры, которая сдается туристам. Муниципалитеты будут принимать меры по санкциям и регулированию в каждом варианте индивидуально. Есть претензии к платформам, которые предлагают снять жильё, пишет countryscanner.ru.

Сайт Airbnb и другие площадки должны работать на законной основе. Должен обновляться регистрационный номер, предоставляться гостевые данные. Если площадки это требование проигнорируют, их ожидают санкции. Власти Барселоны считают, что нужно покончить с превращением частных домовладений в незаконные гостиницы. Такие объекты размещения работают по серой схеме. Чтобы турист получил качественное обслуживание, необходим законный договор. Предусматривается строгое наказание за нарушение нового закона.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)