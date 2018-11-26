Испания: в Барселоне вводят новый налог на вело- и мотошеринг

Понедельник, 26 Ноябрь 2018 Испания Испания

Испания: в Барселоне вводят новый налог на вело- и мотошеринг

Мэрия Барселоны предварительно утвердила новый сбор, который должны будут уплачивать сервисы совместного пользования велосипедами и скутерами.

Сбор будет взиматься за пользование общественными дорогами и составит 71,51 евро в год за единицу транспорта, пишет noticia.ru.

В настоящее время, по подсчетам властей, шеринговые сервисы каталонской столицы используют 1500 велосипедов и 2325 скутеров. В ближайшем будущем ожидается, что число велотранспорта вырастет на 70%, а мототранспорта – на 47%, что приводится в качестве аргумента в поддержку введения налога. Муниципалитет рассчитывает таким образом ежегодно получать 426 тысяч евро, что позволит компенсировать изменение тарифов по другим сборам, в том числе по налогу на недвижимое имущество.

Введение нового налога поддержали представители партий BComú, «Левые республиканцы Каталонии» (ERC) и Партии социалистов Каталонии (PSC).

Европейская демократическая партия Каталонии (PDeCat) проголосовала против, считая, что регулирование этой сферы должно обсуждаться более детально.

Ciudadanos и «Кандидатура народного единства» (CUP) также высказались против, Народная партия воздержалась.

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