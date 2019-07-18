Испания: в Барселоне задержаны 25 киберпреступников

Четверг, 18 Июль 2019 Испания Испания

Испания: в Барселоне задержаны 25 киберпреступников

В Барселоне прошла операция по обезвреживанию банды кибермошенников.

Всего задержаны 25 человек.

Они получали доступ к банковским счетам своих жертв с помощью методов кардинг и фишинг. Далее мошенники покупали дорогую электронику в интернет-магазинах, расплачиваясь чужими картами. Гаджеты в последствии перепродавались, пишет noticia.ru.

От действий злоумышленников пострадали около 70 человек. А совокупный ущерб составил почти 50 тыс. евро. Банда состояла из граждан Испании, Марокко и других стран. Некоторые ее члены были несовершеннолетними.

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