Испания: в Барселоне задержаны 66 граждан Грузии

Пятница, 05 Апрель 2019 Испания Испания

Испания: в Барселоне задержаны 66 граждан Грузии

Полиция Испании при поддержке грузинских правоохранительных органов провела спецоперацию в Барселоне.

Всего задержаны 66 человек. 25 из них подозреваются в квартирных кражах. Еще 41 человек обвиняется в нарушении визового режима.

Кроме того, граждане Грузии незаконно захватили часть здания местной школы, пишет noticia.ru.

Именно там и проходила спецоперация. По словам представителей полиции, грузины входили в крупную международную преступную группировку. Всего в рамках спецоперации задержаны более 100 человек из разных стран.

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