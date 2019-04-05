Испания: в Барселоне задержаны 66 граждан Грузии

Всего задержаны 66 человек. 25 из них подозреваются в квартирных кражах. Еще 41 человек обвиняется в нарушении визового режима.

Кроме того, граждане Грузии незаконно захватили часть здания местной школы, пишет noticia.ru.

Именно там и проходила спецоперация. По словам представителей полиции, грузины входили в крупную международную преступную группировку. Всего в рамках спецоперации задержаны более 100 человек из разных стран.